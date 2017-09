Hulpverlening Puerto Rico na orkaan Maria verloopt moeizaam

De instantie is bovendien zwaar belast doordat de VS de afgelopen weken drie keer door een orkaan is getroffen. Ook in Texas, Louisiana en Florida zijn de hulpverleners nodig.

Op Puerto Rico zijn 5000 man aan de slag, maar die kunnen moeilijk uit de voeten omdat veel wegen onbegaanbaar zijn. Vliegvelden gaan maar mondjesmaat open, terwijl er veel voedsel, water en andere hulpgoederen moeten worden verspreid.

President Trump heeft het eiland nog niet bezocht, maar zegt dat wel te willen doen. "We staan te popelen, maar het is nu heel, heel, heel gevaarlijk. Erg triest wat er moet Puerto Rico is gebeurd", zei Trump in New York, waar hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoont.

Naweeën

Orkaan Maria raasde afgelopen woensdag over het eiland met windsnelheden tot wel 250 kilometer per uur. Ook de naweeën van de orkaan leidden de dagen erna nog tot hevige windstoten en overstromingen.