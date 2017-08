Trumps topadviseur Steve Bannon weg uit Witte Huis

President Trumps topadviseur Steve Bannon verlaat het Witte Huis. Woordvoerder Sarah Huckabee Sanders heeft gezegd dat in gezamenlijk overleg is besloten dat het vandaag Bannons laatste werkdag in het Witte Huis is.

Dat heeft de topadviseur volgens Sanders afgesproken met de recent aangestelde stafchef John Kelly. In Amerikaanse media werd al langer gespeculeerd over Bannons ontslag. Toen Trump dinsdag tijdens een persconferentie naar de toekomst van zijn adviseur werd gevraagd zei hij: "We zullen zien wat er met meneer Bannon gebeurt."

Conflicten

Bannon lag onder meer onder vuur vanwege conflicten met andere stafmedewerkers van de president, onder wie de voormalig stafchef Reince Priebus en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Ook werd hem verweten veel te lekken naar de media.

The New York Times berichtte vanavond dat Bannon al op 7 augustus zijn ontslag had ingediend en dat dat begin deze week bekend werd gemaakt. Het werd uitgesteld door de gebeurtenissen in Charlottesville en de nasleep daarvan.

De rechtse Bannon werd half augustus vorig jaar Trumps campagneleider. Daarvoor was hij onder meer de topman van de site Breitbart, naar Bannons eigen zeggen een platform voor alt-right. Na de verkiezingsoverwinning van Trump werd hij de belangrijkste strategisch adviseur van de president.