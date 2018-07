Rusland laat andere kant zien op WK, binnen én buiten de lijnen

Tijdens het WK laat zijn land zich van een geheel andere kant zien. Westerse media schreven de afgelopen maanden vooral in negatieve zin over Rusland, als het bijvoorbeeld ging over de zaak-Skripal, inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, het conflict in Syrië of vlucht MH17. Het Westen wees met de beschuldigende vinger naar Rusland en het Kremlin deed dat af als onzin.

Maar sinds het begin van het toernooi is in Rusland een duidelijke verandering merkbaar, vertelde Eva Hartog, hoofdredacteur van The Moscow Times, deze week in Studio Rusland. "We zien een totale omslag. Er hing een negatieve sfeer. Je zag een defensief Rusland dat alles goed probeerde te praten. Nu hangt het land achterover, zo van: zie je, we zijn eigenlijk een heel leuk land."

Geen grote incidenten

De angsten vooraf voor geweld door Russische hooligans, racisme of strenge politie-optredens zijn vooralsnog niet uitgekomen. Het WK verloopt tot dusver zonder grote incidenten. "Eindelijk zien mensen in het buitenland dat we geen monsters, moordenaars of god weet ik wat zijn", zegt een Russische vrouw in Moskou. "Hier wonen normale mensen."

Correspondent Godfroid sprak in Moskou ook met andere Russen over het WK: