Trump gaat Russische inmenging bij verkiezingen met Poetin bespreken

President Trump gaat de mogelijke Russische inmenging bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen volgende maand met zijn Russische ambtgenoot Poetin bespreken. "Ik zal alles met hem bespreken", zei Trump tegen journalisten in de Air Force One.

Trump en Poetin zien elkaar op 16 juli bij een internationale top in Helsinki. Ook onder meer de conflicten in Syrië en Oekraïne staan op de agenda. Eerder hield Trump zich nog op de vlakte over of de mogelijke Russische inmenging aan bod zou komen.

Rusland ontkent zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en deze in Trumps voordeel te hebben beïnvloed. Trump liet al eens weten Poetin te geloven. Hij noemt het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de kwestie een "heksenjacht".

Voor Trump en Poetin wordt het overigens de eerste afzonderlijke topontmoeting. De twee spraken elkaar tot nu toe twee keer in de wandelgangen van een internationale top.

Hooggerechtshof

In het hetzelfde interview liet Trump weten op 9 juli een kandidaat-rechter te zullen voordragen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Daar is na het vertrek van Anthony Kennedy een vacature ontstaan. Trump liet weten dat hij vijf potentiële kandidaten heeft, onder wie twee vrouwen.

Trump kan met de aanstelling van de nieuwe rechter een belangrijke slag slaan: hij kan voor de tweede keer in zijn ambtstermijn een conservatieve rechter benoemen en daarmee voor een vijf tegen vier meerderheid zorgen voor de conservatieven. Dat kan in zijn voordeel werken bij stemmingen over gevoelige onderwerpen als abortus en wapens.