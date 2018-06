Gematigde rechter Hooggerechtshof VS stopt, opnieuw kans voor Trump

De Amerikaanse president Trump mag binnenkort voor de tweede keer in zijn ambtsperiode een rechter bij het Hooggerechtshof benoemen. De 81-jarige rechter Anthony Kennedy gaat volgende maand met pensioen. Trump krijgt nu opnieuw de mogelijkheid een conservatieve rechter aan te stellen.

Kennedy was sinds 1988 rechter bij het Hooggerechtshof, de hoogste Amerikaanse instantie van de rechterlijke macht. Hoewel Kennedy werd aangesteld door de Republikeinse president Ronald Reagan, en hij eerder werkte als lobbyist van de Republikeinen in de staat Californiƫ, stond hij bekend als een middenfiguur die vaak met de progressieven meestemde. Zo gaf zijn stem de doorslag bij gevoelige stemmingen over onder meer abortus, positieve discriminatie, homorechten en wapens.

Meerderheid voor conservatieven

De negen rechters bij het Hooggerechtshof waren verdeeld over veel onderwerpen. Buiten Kennedy, is het Hooggerechtshof verdeeld tussen vier liberale rechters die door Democratische presidenten werden aangesteld, en vier conservatieve rechters die werden benoemd door Republikeinen.

Trump krijgt de kans de strijd in het Hooggerechtshof in zijn voordeel te beslechten, nu hij voor de tweede keer een conservatieve rechter kan aanstellen en voor een vijf tegen vier meerderheid kan zorgen voor de conservatieven. Vorig jaar benoemde hij Neil Gorsuch, de opvolger van de overleden Antonin Scalia. De aanstelling van een echte conservatief was een verkiezingsbelofte van Trump.

De Senaat moet de kandidaat-rechter die Trump gaat voordragen goedkeuren. In de Senaat hebben de Republikeinen een krappe meerderheid.