Stalinonderzoeker opnieuw vastgezet in Rusland

In Rusland is wetenschapper Joeri Dimitrijev, die al jarenlang onderzoek naar de zuiveringen die Stalin laat uitvoeren, opnieuw gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik van zijn minderjarige geadopteerde dochter.

Dimitrijevs oudere dochter Jekatarina Klodt laat aan het Amerikaanse persbureau AP weten dat ze ervan uitgaat dat haar vader wordt vervolgd wegens zijn onderzoek naar Stalin. "Er is iemand die geen waardering voor zijn werk heeft", zegt ze.

De 62-jarige Dimitrijev heeft al een half jaar vastgezeten wegens het bezit van kinderpornografie. Zijn vrijlating in april is nu weer ongedaan gemaakt. Onbekend is wie de nieuwe beschuldigingen tegen hem heeft ingebracht.

Op basis van foto's van de minderjarige dochter op de computer van Dimitrijev wordt hij nu beschuldigd van misbruik van het meisje gedurende de jaren 2012-2016. Dimitrijev zegt dat de foto's gemaakt zijn om de groei en gezondheid van het meisje te documenteren.

Massagraf

In 1997 begon het onderzoek van de etnograaf Dimitrijev. Hij vond toen in Karelia, bij de grens met Finland, een massagraf. De 9500 slachtoffers waren in opdracht van Stalin gedood. Dimitrijev is sindsdien bezig met het identificeren van de doden. Door zijn inspanningen is het onbekende massagraf een herdenkingsplaats geworden.

De Europese Unie zegt dat Dimitrijev op dubieuze wijze wordt beschuldigd. Volgens een Russische mensenrechtenorganisatie is de aanklacht bedoeld om Dimitrijev in diskrediet te brengen. Zijn aanhangers zeggen dat de autoriteiten steeds gebetener op hem reageerden toen de herdenkingen meer publiek trokken.

Stalin

Kritiek op het Stalin-tijdperk wordt steeds minder geaccepteerd. Ondanks de zuiveringen waartoe hij opdracht gaf en rampzalige beslissingen die de hongerdood voor miljoenen betekenden, eindigde Stalin bij de verkiezing van de populairste Rus uit de geschiedenis in 2008 op de derde plaats. Door zijn rol in de Tweede Wereldoorlog blijft hij voor velen in Rusland onaantastbaar.

Onlangs werd de satirische film The Death of Stalin, over de opvolging van Stalin, in Rusland verboden.