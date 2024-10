NOS Nieuws • vandaag, 18:24

3x3-basketbal populair door goud op Spelen: 'Dit is veel spectaculairder'

Er is veel veranderd voor 3x3-het basketbal in de twee maanden na het spectaculaire goud van de mannen bij de Olympische Spelen. Dit weekend kwamen de vier olympische kampioenen voor het eerst sinds Parijs in actie voor eigen publiek.