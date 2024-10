Wekdienst 13/10: Namenmonument in Venlo onthuld • Verkiezingen België

AFP/NOS

Goedemorgen!

Eerst het weer: vandaag wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af. Daarbij komt in het noorden vanochtend op sommige plekken onweer en hagel voor. Verder staat er langs de kust veel wind met eerst zware windstoten. Vanmiddag neemt de wind af en wordt het 12 tot 14 graden. Morgen wat meer regen en dan wordt het 8 tot 12 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Amerikaanse president Biden bezoekt vandaag Florida. Eerder deze week eiste orkaan Milton daar zestien levens. Ook is de ravage groot.

In Venlo wordt een namenmonument onthuld nadat de stad precies tachtig jaar geleden meermaals werd gebombardeerd door de geallieerden. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven.

In België gaan kiezers naar de stembus voor lokale en regionale verkiezingen. Ze stemmen voor gemeenten en provincies. Voor het eerst sinds er stemrecht is in België is er geen opkomstplicht.

Vandaag is de laatste etappe in de Simac Ladies Tour. De etappe start en finisht in Arnhem. De race is vanaf 15.55 uur te zien op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Na een schietincident in de Beukenlaan in Alphen aan den Rijn zijn twee verdachten aangehouden. Dat meldt de politie Den Haag op X. Er niemand gewond geraakt. In de Beukenlaan wordt onderzoek gedaan.

Het is het tweede schietincident in korte tijd in de Zuid-Hollandse stad. Afgelopen donderdag werd omstreeks 17.30 uur een huis in de Prins Hendrikstraat beschoten. Ook toen raakte niemand gewond.

De politie meldde later vier verdachten te hebben aangehouden. De eerste twee werden in een auto in Almere aangehouden met betrekking tot het schietincident in de Prins Hendrikstraat.

Daarna kreeg de politie een melding over twee personen met een mogelijk vuurwapen in de buurt van een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn.

Ander nieuws uit de nacht

Iron Throne uit Game of Thrones levert bijna 1,5 miljoen dollar op: Een exacte replica van de Iron Throne uit de hitserie Game of Thrones bracht dat op bij een veiling in de Verenigde Staten.

Dode en zwaargewonde bij botsing op N59 in Zeeland: Bij een botsing tussen twee auto's op de N59 bij Nieuwerkerk in de provincie Zeeland is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaargewond.

Deel uitgaanswijk Hamburg ontruimd door bom uit WO II: In Hamburg is zaterdagavond een deel van een uitgaanswijk ontruimd geweest vanwege de vondst en ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog.

En dan nog even dit:

Sinds de spectaculaire olympische gouden medaille van de mannen bij het 3x3 basketbal is de sport enorm populair. Dit weekend kwamen de vier olympische kampioenen voor het eerst sinds Parijs in actie voor eigen publiek.

Fijne zondag!