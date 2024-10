Iron Throne uit Game of Thrones levert bijna 1,5 miljoen dollar op

Een exacte replica van de Iron Throne uit de hitserie Game of Thrones heeft 1,49 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) opgebracht bij een veiling in de Verenigde Staten. Dat meldt veilinghuis Heritage Auctions op X.

De iconische zetel uit de serie, waarin de alleenheerser van de zeven koninkrijken plaats mag nemen, was exclusief gemaakt voor promotionele evenementen, meldt Heritage Auctions. Zo was het gevaarte van zo'n 140 kilo te zien op Comic-Con, Hollywood-premières en een speciale Game of Thrones-exhibitie die langs grote steden over de hele wereld trok.