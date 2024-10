Twee Nederlandse 3x3 basketbalteams naar kwartfinales World Tour Amsterdam

Twee Nederlandse 3x3 basketbalteams hebben zich bij de World Tour in Amsterdam geplaatst voor de kwartfinales. Amsterdam won beide poulewedstrijden, Utrecht verloor er een en ging als tweede van de poule door naar de knock-outfase.

Het was voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Parijs dat Nederlandse olympisch kampioenen voor eigen publiek in actie kwamen. Worthy de Jong, Arvin Slagter en Jan Driessen, samen met Julian Jaring, bij Team Amsterdam. Dimeo van der Horst bij Team Utrecht.

Utrecht verslaat sterke Serviërs

Maar Utrecht, dat met een wildcard was toegelaten tot het toernooi in Amsterdam, trok met 20-18 aan het langste eind. De Utrechters verloren vervolgens wel hun tweede wedstrijd. Het Chinese Hangzhou was met 21-19 te sterk.