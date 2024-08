Gouden 3x3-basketballer Van der Horst naar Team Utrecht: 'Jonge generatie helpen'

Van der Horst overwoog een transfer naar Team Amsterdam, waar met Worthy de Jong, Arvin Slagter en Jan Driessen drie spelers actief zijn met wie hij goud won op de Spelen in Parijs. Dat ging uiteindelijk niet door omdat Maarten Bouwknecht al aangenomen was als zesde speler.

Het hoogste platform in het 3x3-basketbal is de World Tour, een reeks van toernooien over de hele wereld. Zaterdag speelt Van der Horst in Hongarije daarin zijn eerste wedstrijden met Team Utrecht, met zijn teamgenoten Daen van Tilborg (23), Norbert Thelissen (24) en Nesta Agasi (24).