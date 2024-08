Brons voor 3x3-basketbalsters na ruime zege op Polen, Spanje Europees kampioen

De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben brons veroverd op het EK in Oostenrijk. Het is de vijfde keer dat de Nederlandse vrouwen een medaille grijpen op een EK, dat sinds 2014 (bijna) jaarlijks wordt gehouden.

Spanje werd later op de avond Europees kampioen door 19-11 te winnen van Frankrijk, dat in de halve finales nog met 18-17 won van regerende Europees kampioen Nederland. Bij de mannen ging de Europese titel naar gastland Oostenrijk.

Fotograaf Worthy

Worthy de Jong, die de wedstrijd van de vrouwen met zijn eigen fototoestel vanuit alle hoeken vastlegde, zag Nederland daarna niet meer in de problemen komen. Voor De Jong en de mannen, olympisch kampioen in Parijs, zat het EK er al na de kwartfinales op.

Oostenrijkers kampioen voor eigen publiek

De basketbalfans in Wenen werden later op de avond pas echt verwend toen de Oostenrijkse mannen Europees kampioen werden door de finale te winnen van Servië (18-17).

Servië had in de absolute slotfase nog kans om er met de titel vandoor te gaan. Nadat Strahinja Stojacic het gat tot een puntje had teruggebracht kon hij aanleggen voor een tweepunter. 'Doctor Strange' had in Wenen echter niet het magische laatste schot waarmee hij Nederland in de groepsfase van de Spelen pijn deed.