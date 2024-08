Geen nieuwe titel voor 3x3-basketballers na olympisch goud: ploeg strandt in kwartfinales EK

De Nederlandse 3x3-basketballers kunnen na de gouden medaille op de Olympische Spelen geen nieuwe titel toevoegen aan hun palmares. Zaterdagmiddag werd in de kwartfinales van het Europees kampioenschap in Oostenrijk met 21-16 verloren van grootmacht Servië.

Dat het een moeilijk verhaal zou worden tegen Servië was voorafgaand aan de wedstrijd al wel duidelijk. Nederland speelde in het verleden twaalf keer tegen Servië, maar wist nog nooit te winnen. Met recht kan deze tegenstander dan ook wel een 'angstgegner' genoemd worden.

Daarnaast is Servië echt een grootmacht in het 3x3-basketbal. Ze zijn meervoudig Europees en wereldkampioen.

Er was alleen één hoopgevende statistiek. Nederland behaalde in Parijs iets dat Servië nog niet op de erelijst heeft staan: olympisch goud. De Serven pakten in Tokio (2021) brons en werden eerder deze maand in de Franse hoofdstad vierde.