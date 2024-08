FIBA De 3x3 basketbalsters

NOS Sport • vandaag, 12:38 Geen titelprolongatie 3x3-basketbalsters na nederlaag tegen Frankrijk op EK

De Nederlandse 3x3-basketbalsters zijn er niet in geslaagd om voor het derde jaar op rij de finale van de EK te bereiken. Kiki Fleuren, Joyce Bettonvil, Janis Boonstra en Noortje Driessen gingen in de halve finales na een zenuwslopende slotfase met 18-17 onderuit tegen Frankrijk.

De Nederlandse vrouwen, die tweede staan op de wereldranglijst, misten de Olympische Spelen van Parijs na een teleurstellende kwalificatiecampagne. Toch golden de vrouwen als favoriet bij de EK, waar ze hun titel wilden prolongeren.

Gelijk opgaande strijd

De wedstrijd in Wenen tegen de Fransen, die de Olympische Spelen in Parijs teleurstellend afsloten met de laatste plaats, ging in het begin gelijk op. Nederland en Frankrijk hielden elkaar lang in evenwicht, maar halverwege liep Oranje toch langzaam maar zeker uit.

3x3-basketbal bij de NOS Alle wedstrijden van de Nederlandse teams bij de EK 3x3-basketbal in Oostenrijk zijn live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op de NOS Live app op je tv. De troostfinale wordt om 17.50 uur gespeeld en is live te volgen via de stream op de app en de website.

Fleuren, die na lang blessureleed weer terug is bij het Nederlands team, staat bekend om haar afstandsschoten en die kwaliteit liet ze vooral in het tweede deel van de wedstrijd zien. Twee keer gooide ze op fraaie wijze een tweepunter in de basket.

Ook Boonstra was, zoals al het hele toernooi, weer op dreef. Toch lukte het Frankrijk om in de slotfase nog langszij te komen, mede dankzij enkele vrije worpen. In de slotminuut kon het nog alle kanten op en trok Frankrijk uiteindelijk aan het langste eind. Marie-Ève Paget zorgde voor het winnende schot.

De Nederlandse vrouwen spelen om 17.50 uur nog wel de wedstrijd om de bronzen medaille.