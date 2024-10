Orange Pictures Worthy de Jong

NOS Sport • vandaag, 13:48 Gouden 3x3-basketballers stranden voor eigen publiek al in kwartfinales World Tour

De Nederlandse 3x3-basketballers, die afgelopen zomer in Parijs olympisch goud veroverden, zijn bij het World Tour-toernooi in Amsterdam in de kwartfinales gestrand.

Team Amsterdam, waar olympisch kampioenen Worthy de Jong, Arvin Slagter en Jan Driessen een team vormen met Julian Jaring, won zaterdag beide poulewedstrijden. Maar in de kwartfinales op zondag ging het meteen mis tegen het Belgische Riffa: 14-21.

Ook Utrecht, waar vierde goudenplakwinnaar Dimeo van der Horst speelt, verloor in de volle Amsterdamse Gashouder in de kwartfinales. Het Servische Liman was met 21-13 te sterk.

Dit toernooi was de eerste keer sinds de Spelen van Parijs dat de Nederlandse olympisch kampioenen voor eigen publiek in actie kwamen. Ze speelden niet met z'n vieren samen, omdat er in de World Tour in andere teams wordt gespeeld.

Orange Pictures Dimeo van der Horst in actie namens Team Utrecht

Sinds het succes in Frankrijk heeft het 3x3-basketbal flink aan bekendheid en populariteit gewonnen in Nederland, maar het publiek in de Gashouder kon zondag slechts één ronde genieten van de olympische helden.

Het liep allemaal niet zoals gepland bij Amsterdam, de nummer vier van de wereldranglijst. Slordig balverlies en het missen van afstandsschoten leidden tot een 11-16 achterstand.

De Jong mist

De Jong wist z'n schoten van afstand niet te maken en daardoor viel eigenlijk de hele Amsterdamse machine stil. Riffa daarentegen kwam wel op schot en sloot de wedstrijd in stijl af met twee tweepunters achter elkaar, schoten waarmee De Jong zijn ploeg afgelopen zomer aan de olympische titel hielp.

Vlak ervoor had Utrecht al moeten buigen voor Liman. De nummer vijftien van de wereldranglijst boekte gisteren nog een opzienbarende zege in de poulefase tegen een andere ploeg uit Servië: Ub, de aanvoerder van de mondiale ranking. Het Servische Lima staat tiende, maar bleek een maatje te groot voor Utrecht.

Het toernooi in Amsterdam was het elfde internationale toernooi in een serie van zestien, verspreid over het jaar en de wereld. Het Finals-toernooi vindt eind november plaats in Hongkong.

