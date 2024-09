NOS Nieuws • vandaag, 22:22

Steekpartij in Rotterdam: Reniël schakelde de verdachte uit

Bij een steekpartij bij het Willemsplein in Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Ooggetuige Reniël schakelde de verdachte uit met een stok. Die man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.