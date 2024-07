NOS Voetbal • vandaag, 23:44

Koeman prijst veerkracht Oranje: 'Staan in halve finale, had niemand verwacht'

Bondscoach Ronald Koeman ziet tevreden hoe Oranje zich langs Turkije knokt: "We krijgen vaak kritiek dat we op zulke momenten niet thuis geven, maar nu deden we dat wel."