NOS Voetbal • vandaag, 20:42

Koeman geniet van sterke comeback Oranje: 'Hiermee geven we wel boodschap af'

Bondscoach Ronald Koeman na de 3-0 zege op Roemenië en het bereiken van de kwartfinales van het EK: "Het besef was dat het de vorige wedstrijd slecht was. Met deze zege hebben we wel een boodschap afgegeven."