zaterdag 2 maart, 19:54

Horner voelt teamgeest ondanks onrust: 'Zijn een eenheid, anders presteer je dit niet'

Red Bull-teambaas Christian Horner reageert na de GP van Bahrein. Hoe staat het ervoor in zijn team, nu hij zelf het verwikkeld is in een kwestie over grensoverschrijdend gedrag?