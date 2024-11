NOS Sport • vandaag, 19:58

Red Bull-teambaas Horner trots op Verstappen: 'Hij straalt op een donkere dag'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is trots op Max Verstappen. De Nederlander won de GP in Brazilië na een start vanaf P17. "Hij laat zien waarom hij de wereldkampioen is. Hij straalt op een donkere dag."