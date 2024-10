NOS Sport • vandaag, 09:50

Ophef over verdacht trucje in auto Verstappen en Pérez, deed Red Bull iets verkeerd?

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez is op de vingers getikt door de FIA. Simpel gezegd zou het team in staat zijn tussen de kwalificatie en de race de rijhoogte van de auto te veranderen. Dat is verboden.