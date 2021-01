'Sommige landen hebben zo veel ingekocht dat ze iedereen vier keer kunnen vaccineren'

De cijfers in dit verhaal zijn afkomstig van de Amerikaanse Duke University, Our World in Data, World Bank en Eurostat. Duke University gebruikt open bronnen om alle vaccin-aankopen in kaart te brengen, die data is aangevuld met cijfers die we zelf vonden. Meerdere landen voeren nog onderhandelingen of hebben opties genomen op extra vaccins, deze zijn niet meegenomen in de kaart. Veel armere landen hebben interesse in de vaccins van Rusland en China, maar hebben voor zover bekend nog geen officiële aankopen gedaan.

Rusland en China zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd op de kaart. Die twee landen produceren zelf vaccins en kopen vrijwel geen andere vaccins in. Rusland heeft haar eigen EpiVacCorona- en Sputnik V-vaccin, en China heeft er meerdere waaronder SinoVac, Sinofarm en CanSino.

Op de kaart zie je alle 193 leden van de Verenigde Naties plus de Palestijnse Gebieden, Vaticaanstad en Kosovo.

De meest recente cijfers gebruikt in dit verhaal dateren van 22 januari 2021. Heb je op- of aanmerkingen? Mail dan even naar jos.stolper@nos.nl.