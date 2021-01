Brussels vaccin-debacle: heeft de Commissie zichzelf in de vingers gesneden?

De Commissie wil nu precies weten van Astrazeneca hoeveel vaccins daar zijn geproduceerd en waar ze heen zijn gegaan. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nog eens gebeurt, moet er een meldingsplicht komen voor het exporteren van vaccins, vindt de Commissie. Rijkelijk laat, geven Brusselse diplomaten achter de schermen toe. Als die meldingsplicht er al was geweest, waren de in de EU geproduceerde vaccins wellicht ook hier gebleven.

Focus op de prijs

Het is niet de enige kritiek die in Brussel bij diplomaten en politici klinkt op de onderhandelingsstrategie van de Europese Commissie. Die zou veel te sterk gefocust zijn geweest op de prijs en veel minder op leveringsvoorwaarden. "We kennen de farmaceutische industrie nu al zo lang, we weten toch dat je je vingers na moet tellen als je met ze onderhandelt?"

Voor AstraZeneca is het duidelijk: "Wij hebben ons nergens op vastgelegd. We hebben beloofd ons uiterste best te doen", zei topman Pascal Seriot gisteren tegen het Duitse medium Die Welt.

Dat lijkt niet onwaarschijnlijk. Het contract met AstraZeneca is niet openbaar, dus niemand kan de uitspraak controleren. Maar in het enige contract met een farmaceut dat wel openbaar is, dat met het Duitse bedrijf Curevac, wordt over leveringszekerheid niet veel meer gezegd dan dat de farmaceut zijn uiterste best moet doen. Lukt het niet om de leveringsschema's te halen, "dan moet het bedrijf de Commissie zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeren, de reden geven voor de vertraging en een nieuw leveringsschema opsturen".

Juriste Ellen 't Hoen verbaast zich over die "magere passage". "Er had kunnen staan dat ze een uitleg zouden moeten geven 'tot tevredenheid van de Commissie'. Maar de contacten gaan vooral over het wegnemen van risico's voor de bedrijven en minder over het veiligstellen van de publieke investering."

Toch wijzen de beschuldigende vingers binnen de Europese Commissie vooral richting Astrazeneca. Commissie-bronnen wijzen op de "honderden miljoenen" die zijn betaald aan Astrazeneca om de productie al flink op te schroeven, nog voordat er marktgoedkeuring zou zijn voor het vaccin.