De lokale lockdown als laatste redmiddel

De tijd van landelijke lockdowns lijkt achter ons te liggen. Maar op een aantal plekken in de wereld zien we wel regio's of steden die door het coronavirus opnieuw op slot gaan. Neem Leicester in Engeland, Melbourne in Australië of Gütersloh in Duitsland.

Hier in Nederland is het niet erg waarschijnlijk dat er ook hele regio's opnieuw in lockdown gaan bij een nieuwe uitbraak. Maar onmogelijk is het zeker niet. Het wordt gezien als een allerlaatste redmiddel, mocht een nieuwe uitbraak toch uit de hand dreigen te lopen.

In deze video duikt NOS op 3 in de lokale lockdowns wereldwijd en legt uit of dat in Nederland ook zou kunnen: