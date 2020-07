Lokale lockdown lijkt in Nederland niet erg waarschijnlijk

In Nederland is het aantal besmettingen laag, maar in de landen om ons heen leeft het coronavirus hier en daar weer wat op. Om die uitbraken in te dammen kiezen verschillende landen ervoor om in sommige regio's weer een lockdown in te voeren.

Er zijn in Nederland nagenoeg geen plannen voor zulke lokale of regionale lockdowns, blijkt uit een rondgang van de NOS langs verschillende veiligheidsregio's en GGD'en.

Een uitzondering is de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Die zegt in een korte reactie een draaiboek klaar te hebben waarin een lockdown als laatste optie bij een uitbraak wordt genoemd.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat een regionale lockdown wel behoort tot de mogelijkheden die veiligheidsregio's hebben, maar benadrukt dat zoiets niet snel zal gebeuren en "echt de allerlaatste stap is".

"Er zitten heel veel maatregelen voor, zoals het niet meer door laten gaan van een evenement, het aanpassen van winkeltijden of de kroegen dicht. Wanneer je zoiets zou besluiten is nu echt niet te zeggen. Er is geen lijstje met 'bij dit aantal besmettingen, nemen we deze maatregelen'", zegt een woordvoerder van minister De Jonge.

Veel testen

De aanpak van de corona-epidemie moet nu vooral regionaal en lokaal plaatsvinden. Met lokale maatregelen wordt voorkomen dat het hele land weer gedeeltelijk op slot moet. Het is de bedoeling dat een opleving van het virus snel kan worden herkend door de gegevens in het coronadashboard. Daarin is onder andere te zien hoeveel ziekenhuisopnames er zijn en wat de uitkomst is van rioolwatermetingen.

Toch kon geen van de regionale partijen die de NOS heeft gesproken zeggen welke waarden leiden tot welke acties. Onduidelijk is dus nog wat er precies gebeurt als ergens in Nederland een sterke opleving is die niet in verband kan worden gebracht met een duidelijke bron.

De manier om het virus aan te pakken is op dit moment vooral gericht op veel testen, besmette personen in quarantaine te plaatsen en nieuwe besmettingen opsporen via bron- en contactonderzoek.

De betrokken instanties lijken daar zoveel vertrouwen in te hebben, dat scenario's waarin een regionale lockdown nodig is door hen erg onwaarschijnlijk worden geacht. "We hebben daar geen gedachten over, we kijken naar wat er nu speelt", zegt een van hen.

'Theoretisch kan het'

"Theoretisch kan een regionale lockdown wel", laat een woordvoerder van het RIVM weten. Maar erg waarschijnlijk is het niet. "Nederland is zo'n klein land. Dat stuit op zoveel praktische bezwaren." Als je de horeca in een plaats sluit, hoe zorg je er dan voor dat de inwoners niet de horeca in een buurgemeente gaan bezoeken?

Logisch is er dat er maatregelen worden genomen voor "een bepaalde setting", zoals het RIVM het noemt. Met andere woorden: een uitbraak onder studenten kan ertoe leiden dat er maatregelen worden genomen op universiteiten, eerder dan in een bepaalde stad.

Ook volgens het RIVM liggen er geen draaiboeken klaar voor een regionale lockdown, net zoals die er begin dit jaar niet waren voor de landelijke 'intellligente lockdown'. Daarvoor is infectieziektebestrijding "veel te dynamisch"; het is moeilijk goed te voorspellen, aldus de woordvoerder.

Bij een grotere uitbraak kan de burgemeester die de Veiligheidsregio voorzit op advies van de GGD zelf besluiten om drastische maatregelen te nemen. Maar in de praktijk zal dat altijd gebeuren in overleg met het ministerie en het RIVM, zegt het Veiligheidsberaad, dat spreekt namens de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.