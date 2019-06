'In keta-handel zie je marges die je zelfs bij cocaïne niet ziet'

We spreken af in het havengebied van Amsterdam, de plek waar volgens onze bron containers vol ketamine binnenkomen. "Vanaf hier wordt ketamine doorgevoerd, niet alleen naar de Nederlandse handelaren: het gaat ook naar steden als Berlijn en Londen", vertelt de Nederlandse ex-smokkelaar Dennis (niet zijn echte naam) die we via-via op het spoor kwamen.

Uit navraag van NOS op 3 blijkt dat de douane steeds meer ketamine in beslag neemt: in 2016 ging het nog om 2,6 kilo, vorig jaar vonden ze 800 kilo.

Welke rol Dennis zelf speelde in die groeiende handel? "Ik smokkelde de ketamine in kleine hoeveelheden. Je kunt het makkelijk oplossen in water en op die manier bijvoorbeeld meenemen in een shampoofles. Als ik aan was gekomen in Spanje of zo, kookte ik de keta uit en verkocht het daar door aan mijn contacten daar."

NOS op 3 dook in de ketaminehandel om uit te zoeken welke schimmige handel erachter zit. Bekijk hier de video: