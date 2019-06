Ketamine-vondst door douane stijgt in twee jaar van 2,6 naar 800 kilo

Uit de jaarlijkse drugsmonitor van het Trimbos blijkt dat het gebruik van ketamine in de lift zit, al is het nog niet zo'n populair middel als bijvoorbeeld cocaïne of xtc.

Doordat ketamine ook medisch wordt gebruikt, valt het niet onder de Opiumwet. NOS op 3 sprak met iemand die zich een tijd lang bezighield met het smokkelen van ketamine. "Het wordt gezien als een relatief veilige drugssoort om in te handelen doordat het onder de medicijnwet valt."

"Je ziet dat mensen die eerst hun geld verdienden in andere handel, nu overstappen op de ketamarkt, juist omdat het relatief veilig is," vertelt het anonieme contact. "Het spul komt via de havens van Rotterdam en Amsterdam binnen, maar is niet alleen bestemd voor de Nederlandse markt. We zijn, net als voor andere middelen, een doorvoerland."