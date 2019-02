Steeds meer sterke xtc in omloop, ketamine 'mainstream' tijdens uitgaan

Het aantal te sterke xtc-pillen dat in Nederland circuleert, blijft toenemen. Dat melden het Trimbos-instituut en het onderzoeksinstituut WODC in een jaarlijks rapport over drugsgebruik.

Zo'n 90 procent van de onderzochte pillen bleek een te hoog gehalte mdma te hebben. De onderzoekers hanteren hierbij een grens van 106 milligram mdma. Gemiddeld gaan de pillen hier ver overheen, met 167 milligram mdma.

Een half jaar geleden sloeg het Trimbos-instituut al alarm over de toegenomen sterkte van xtc-pillen. Volgens de laatste cijfers is de stijging van het aantal mensen dat xtc slikt overigens wel gestopt. Desalniettemin blijft Nederland koploper in Europa.

Staatssecretaris Blokhuis vindt het zorgwekkend dat er relatief veel xtc gebruikt wordt. Volgens hem zijn mensen die dit soort pillen gebruiken onvoldoende doordrongen van het risico dat ze nemen. "Vooral onder hoogopgeleiden tussen de 20 en 25 jaar ligt het gebruik hoog. Die normalisering wil ik tegengaan, met name door in te zetten op voorlichting en preventie."

Meer ketamine

Uit het onderzoek blijkt ook dat het gebruik van tripmiddel ketamine, dat hallucinaties kan veroorzaken, toeneemt. Volgens de onderzoekers is de drug van een subcultuur verschoven naar mainstream. In het het rapport staat dat 17 procent van de uitgaande jongeren en jongvolwassenen ooit ketamine heeft gebruikt.

Het Trimbos wijst op de gevaren van ketamine. Mensen kunnen er zeer heftig op reageren en in een staat belanden die te vergelijken is met een verlamming of een bijna-doodervaring. Op lange termijn kunnen nieren en blaas beschadigd raken.

Coke

Ook besteden de onderzoekers aandacht aan cocaïne. Een op de vijf drugsincidenten die bij de politiearts belanden, gaat over mensen die coke hadden gebruikt. Gemiddeld overlijden jaarlijks ongeveer 29 mensen een overdosis.

De gemiddelde hoeveelheid cocaïne in het poeder dat in omloop is, is volgens dit onderzoek gestegen. Er wordt dus minder versneden. Een gram poeder bevatte in 2011 nog maar 49 procent cocaïne, dat percentage groeide naar 68 in 2017. De prijs op straat bleef hetzelfde: gemiddeld 51 euro per gram.

Hoewel aan het gebruik van harddrugs grote risico's kunnen zitten, zijn alcohol en tabak nog altijd het dodelijkst. Jaarlijks overlijden ongeveer 20.000 mensen aan de directe gevolgen van roken. Volgens een schatting van het RIVM zijn in een jaar tijd ongeveer 1800 sterfgevallen te wijten aan het gebruik van alcohol.