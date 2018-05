Xtc-pillen steeds sterker, cocaïne steeds zuiverder in Nederland

Ecstasypillen (xtc) worden steeds sterker en cocaïne wordt steeds zuiverder. Dat blijkt uit tests van een kleine 12.000 monsters door het Trimbos Instituut.

Gemiddeld bevatten de onderzochte xtc-pillen 167 milligram mdma, de werkzame stof. In 2013 was dit nog 120 milligram. En zat er in 2014 nog 59 procent cocaïne in het poeder (en voor de rest mengstoffen), vorig jaar was dit 68 procent.