Wat als je minder dan het minimumloon krijgt, omdat je minder ziet?

Volgens Emilio heeft hij het geluk dat hij niet op zijn mondje is gevallen. Na stevig onderhandelen, heeft hij een prima loon. Toch heeft hij het gevoel dat hij zich door zijn beperking meer moet bewijzen. Anderen komen gemakkelijker weg met een dagje lanterfanten, is zijn indruk.

Het voorstel dat er nu ligt, werkt demotiverend voor veel mensen met een beperking, denkt hij. "Het is straks gewoon voordeliger om een Wajong-uitkering voor mensen met een beperking te krijgen en de hele dag thuis te chillen."

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is het kabinetsplan in strijd met het VN-Verdrag Handicap. "Daar staat in dat alle groepen in Nederland gelijk behandeld moeten worden. Dit voorstel treft alleen mensen met een beperking. Dat mag niet", zegt woordvoerder Renée Tuijnman.

Ze gaan daarom aanstaande woensdag met Kamerleden in gesprek. "We hebben hen het advies gegeven het voorstel vanuit de mensenrechten te bekijken. We zullen zien hoe de Tweede Kamer het oppakt."