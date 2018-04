Rolstoelafhankelijke Noortje laat het niet bij brief aan Rutte

De brief aan Mark Rutte van Noortje van Lith werd duizenden keer gedeeld op social media. In die brief uitte de 21-jarige vorige week haar onvrede over het wetsvoorstel dat mensen met een beperking onder het minimumloon betaald mogen worden. Vandaag heeft Rutte gereageerd. Maar Noortje is nog niet tevreden, vertelt ze aan de NOS. "Ik wil toch echt gelijkwaardig worden behandeld."

"Ik snap heel goed dat Noortje van Lith uit Roosendaal knokt voor haar droombaan", zegt Rutte op Twitter. De premier is deze week in China maar heeft staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark (VVD) gevraagd een gesprek met de vrouw te voeren.