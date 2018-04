Van Ark na brief Noortje: alle mensen met een beperking moeten mee kunnen doen

Staatssecretaris Van Ark blijft erbij dat ze een goed wetsvoorstel heeft liggen over de loonbetaling van mensen met een beperking. "Ze gaat er voor knokken en zou het jammer vinden als het zou sneuvelen, want ze wil graag meer mensen aan het werk hebben", zegt haar woordvoerder.

Gisteren had Van Ark naar eigen zeggen een "prettig telefoongesprek" met de rolstoelafhankelijke Noortje van Lith. Zij vreest dat mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking straks niet even veel betaald gaan krijgen.

"Ik weet dat het iets meer moeite kost om een stageplaats of een baan te vinden, omdat er vooroordelen bestaan ten aanzien van mensen met een beperking", schreef ze op Facebook.

In het gesprek heeft Van Ark haar verteld dat de nieuwe wet juist bedoeld is om meer mensen aan het werk te krijgen. Meer dan de helft van de gehandicapten werkt nu niet. De mensen met een beperking die wel een baan hebben, zijn daar in overgrote meerderheid blij mee.

"Het is een prioriteit dat iedereen kan meedoen", stelt de woordvoerder. Om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen, die niet 100 procent arbeidsproductief zijn, hoeven die straks maar een deel van het minimumloon te betalen. De werknemer moet voor het overige deel zelf een subsidie aanvragen.

Eigen vermogen

De pijn zit volgens Van Ark bij ongeveer 10 procent. Het zou gaan om werknemers die onder het minimumloon werken, maar een verdienende partner hebben of een eigen vermogen. "Die zullen niet gauw recht hebben op deze aanvullende subsidie en daarvoor is de regeling minder gunstig. Maar ze heeft een afweging gemaakt", aldus de woordvoerder.

De staatssecretaris heeft Noortje aangeboden om nog een keer bij haar langs te gaan om te praten over het wetsvoorstel. Ze zegt er bewust voor hebben gekozen om eerst met mensen, organisaties en politici in gesprek te gaan, voordat het wetsvoorstel, waarschijnlijk na de zomer, naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.