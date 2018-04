In 2015 was het klaar met de basisbeurs, en moesten studenten gaan lenen voor hun studie. Het idee van dat leenstelsel: met het geld dat de overheid daarmee bespaart, wordt het onderwijs verbeterd. En dat is niet een beetje: de komende zes jaar gaat het om 550 miljoen euro.

Wat gaat er precies met dat geld gebeuren? Dat leggen we uit in de video hierboven.