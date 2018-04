Student en docent beslissen mee over pot afgeschaft 'basisbeursgeld'

Docenten en studenten gaan met het bestuur van hun universiteit bepalen wat er moet gebeuren met het zogenoemde 'studievoorschotgeld'. Dit is het geld dat beschikbaar is gekomen door het stopzetten van de basisbeurs.

Ieder onderwijsinstituut is vrij om te kijken of extra docenten, betere computers of goede gebouwen nodig zijn, zo heeft minister Van Engelshoven bekendgemaakt. "Iedere hogeschool of universiteit heeft eigen prioriteiten voor meer onderwijskwaliteit."

Geen bezuiniging

Het kabinet heeft bij de invoering van het leenstelsel in 2015 altijd benadrukt dat het uitgespaarde geld van ongeveer een miljard euro bestemd is voor de kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het was zeker geen bezuiniging, zei de toenmalige minister van Onderwijs Bussemaker.