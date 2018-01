Te weinig docenten per student: 'college soms via videoverbinding'

Ook merkt ze dat docenten het erg druk hebben. "Tentamens worden soms heel laat nagekeken. Het valt dan nog wel binnen de norm die de universiteit heeft opgesteld, maar het wachten duurt lang."

Sewbaransingh beaamt dat. "Wij zien ook dat tentamens eronder lijden. Nakijken duurt vanzelfsprekend langer met meer studenten." En de vragen moeten ook nog bedacht worden tussen alle werkzaamheden door. "Docenten kiezen vaker voor multiple choice, want dat is makkelijker te maken."

Ook krijgen studenten niet altijd feedback van de docenten zelf. "Dat wordt dan uitbesteed aan junior-medewerkers."

Niet overal even erg

Universiteiten in het hele land zien dat het aantal docenten per student scheefgroeit. "In Groningen merken we het ook, al is het probleem nog niet zo heel groot", vertelt voorzitter Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond. "Al is het zeker wel een punt van zorg, ook bij de Rijksuniversiteit zelf."

De klassen worden ook daar langzaamaan voller en het aantal studenten stijgt snel. "De nakijktijden worden langer, horen wij van studenten, maar ik ben blij dat het hier nog niet zo erg is als op andere plekken. Volgens mij pakt de universiteit het goed aan tot nu toe."

Pot met geld

Wel vindt hij dat er snel een oplossing moet komen voor het te laat is. "De financiering moet gewoon anders", zegt Kalisvaart. "Als je het predicaat 'topuniversiteit' wilt, zul je moeten investeren en meer docenten aannemen."

Meer geld is ook volgens de LSVb de oplossing. "Het aantal studenten is gestegen, maar de pot met geld is niet groter geworden. Dat moet anders."