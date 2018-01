Steeds minder docenten per student op universiteiten

Studenten op universiteiten moeten hun docenten met steeds meer anderen delen. Tussen 2012 en 2016 groeide het aantal docenten weliswaar met 6 procent, maar de groei van het aantal studenten was nóg groter: 11 procent. Deze trend zette vorig jaar door, zegt de Vereniging van Universiteiten VSNU tegen NRC.

"Per student lopen de docentenratio en de overheidsbijdrage terug. Dat zie je in de werkdruk", zegt een woordvoerder van de VSNU in de krant.

Opvallend is dat er wel meer docenten op universiteiten zijn bijgekomen dan toenmalig minister Bussemaker van Onderwijs in 2015 beloofde. Het zijn er 1600 extra, 200 meer dan Bussemaker had beloofd. Maar het was onvoldoende om de groei van het aantal studenten op te vangen.

Buitenlandse studenten

Door de sterke groei van het aantal studenten, is het aantal docenten per student toch gedaald. Meer dan de helft van de extra studenten op universiteiten komt uit het buitenland. Aan Nederlandse universiteiten studeren nu 42.000 buitenlanders; ruim 15 procent van het totale aantal studenten.

Op hogescholen zijn er juist meer docenten per student gekomen. Tussen 2012 en 2016 groeide het aantal docenten met 12 procent, terwijl er 5 procent meer studenten kwamen.