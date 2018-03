Als alleen jonge mensen mochten stemmen...

Een ander opvallend verschil is dat het succes van de lokale partijen niet aan onze jongste stemmers te danken is. Slechts één op de tien van hen stemde op een lokale partij. Bij het landelijk gemiddelde was dat een stuk meer: bijna één op de vijf.

Klimmen we één leeftijdscategorie omhoog (25-34), dan lijkt het stemgedrag al veel meer op de werkelijke uitslag. D66 heeft nog maar één procentje meer. De VVD is met 8 procent de grootste partij en is bij deze groep populairder dan in de werkelijke uitslag. De voorkeur voor lokale partijen ligt er met 14 procent tussenin.

Hieronder het stemgedrag van 25- tot 35-jarigen, veeg naar links voor de werkelijke uitslag: