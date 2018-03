Lokale partijen winnen in versplinterd politiek landschap

Vullings wijst erop dat Denk het ook goed deed: op dertien plekken komt de partij in de raad. "Dan vaak niet met één zeteltje, maar meteen twee, drie. Dat geeft aan dat ze iets aanboren wat leeft bij de achterban. Ze weten ook nieuwe kiezers te trekken die anders thuis waren gebleven. Die onvrede is een signaal aan iedere partij in Nederland."

Of de winst van Denk zich ook vertaalt in deelname aan coalities, durft Vullings te betwijfelen. "De kandidaten zijn vaak nog politiek onervaren. Om dan te gaan besturen is een risico. Je kunt ook eerst lokaal wat ervaring opdoen."

Toch zullen ze op sommige plekken misschien wel bij de coalitieonderhandelingen betrokken worden, simpelweg omdat alternatieven ontbreken. Vullings wijst op Rotterdam, waar D66 eigenlijk niet verder wil met Leefbaar Rotterdam. "Maar als je Leefbaar uit de coalitie wil houden, heb je eigenlijk acht, negen andere partijen nodig, inclusief Denk."

Versnipperd

Versplintering zien we op veel plekken in het land. Neem een willekeurige gemeente als Enkhuizen: daar moeten zeventien zetels verdeeld worden over negen partijen. De SP is er de grootste met slechts vier zetels, drie partijen leveren slechts één raadslid.

"Aan de ene kant is dat mooi, want veel mensen voelen zich vertegenwoordigd: iedereen heeft zijn eigen smaakje kunnen kiezen", analyseert Vullings. "Maar voor de raadsleden wordt het keihard werken, omdat ze het werk niet kunnen verdelen over meerdere collega's. Dat betekent dat je als raadslid misschien commissies moet laten vallen, en de wethouder dus minder goed gecontroleerd wordt."

Boogers wijst nog op een ander nadeel. "Men heeft vaak de neiging om verschillen uit te vergroten. Ze moeten hard schreeuwen om gehoord geworden, wat vaak betekent dat de raad meer met zichzelf bezig is dan met de stad. Dat is een gevaar van versnippering."

