Groep de Mos wint in Den Haag: ik heb hart, ziel en zaligheid erin gegooid

Lokale partij Groep de Mos, van oud-PVV-Kamerlid Richard de Mos, wordt de grootste partij in regeringsstad Den Haag. Volgens De Mos is het geheim van zijn succes de wat hij noemt "ombudsmanpolitiek", het luisteren naar praktische problemen van mensen in hun wijk en ze ook oplossen.

"Ik heb hart, ziel en zaligheid erin gegooid", zegt De Mos. "Raadslid is geen dikbetaalde baan. En ik heb heel veel daarvoor gelaten omdat ik van deze stad hou. Ik vind dit de mooiste stad van Nederland."

Hij vindt het nog te vroeg om te zeggen met welke partijen hij de stad wil gaan besturen. Morgen gaat de partij waarschijnlijk wel een verkenner benoemen.