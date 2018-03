Bekijk hier alle uitslagen van de verkiezingen

* In 335 van de 380 Nederlabdse gemeenten zijn er vandaag verkiezingen voor de gemeenteraad. Dat er in 45 gemeenten niet gestemd wordt, heeft te maken met de gemeentelijke herindelingen. In Groningen, Friesland en Gelderland is in een aantal gemeenten in november vorig jaar gestemd omdat ze op 1 januari fuseerden. De gemeenten die pas per 1 januari 2019 willen fuseren doen ook niet mee. Zij wachten op de herindelingsverkiezingen in november 2018.

Stemmen over het referendum op de inlichtingenwet kan wel in alle 380 gemeenten.