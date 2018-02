De Muur van Mussert, misschien heb je ervan gehoord. Wellicht ook helemaal niet. Er is in ieder geval al jaren discussie over de omstreden NSB-muur: moeten we hem afbreken of er een Rijksmonument van maken? Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor studenten om een oplossing te vinden voor deze kwestie. Vandaag werd de winnaar bekendgemaakt.

Waarom de muur omstreden is, leggen we uit in deze video.