Winnaar prijsvraag Muur van Mussert vandaag bekendgemaakt

Wat doen we met de Muur van Mussert? De Stichting Erfgoed Ede schreef een prijsvraag uit voor studenten en vanavond wordt de winnaar bekendgemaakt. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap denkt erover na wat er met het in verval geraakte complex moet gebeuren. Als het behouden blijft, ligt er in ieder geval een idee klaar voor wat de bestemming zou kunnen zijn.

"De Muur is het enige overblijfsel van de NSB en de collaboratie", zei jurylid en cultuurhistoricus Roel During van de universiteit van Wageningen in het NOS Radio 1 Journaal. "In die zin is het een belangrijk object, want het kan het verhaal vertellen over hoe de collaboratie in zijn werk is gegaan."