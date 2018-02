Deze zussen kregen samen al vijf donornieren

De zussen hebben beiden een erfelijke nieraandoening. Elbrich ontving daarom toen ze 7 was haar eerste donornier, Maaike op haar tiende. De functie van die donornieren verslechterde na een paar jaar. Daarom heeft Elbrich inmiddels haar tweede donornier. Die kreeg ze van haar vader toen ze 18 was.

Maaike heeft inmiddels al een derde: een nier van haar man. Die nier werkt erg goed, ze voelt zich veel beter. "Nu is er ruimte om te ontdekken wie ik eigenlijk ben en wat ik leuk vind in het leven. Het voelt net als voor het eerst fietsen zonder zijwieltjes."

Maar de tweede donornier die Elbrich nu heeft, gaat achteruit. Het ziet ernaar uit dat zij binnenkort weer een nieuwe nier nodig heeft. Ze hoopt dat haar man dan een goede match is. "En stel je voor dat jij straks je vierde nier moet," zegt ze tegen Maaike. "Misschien is dat wel niet eens mogelijk?"

Volgens kindernefroloog Arend Bokenkamp van het VUmc kun je in principe zo vaak transplanteren als nodig is. Maar een geschikte nier vinden, wordt wel steeds lastiger. "Je lichaam onthoudt de immuunstructuur van iedere nier die ooit is getransplanteerd en vormt antistoffen. Als je meerdere transplantaties hebt gehad, kom je steeds meer soorten nierentegen die je lichaam al een keer heeft gezien."