Eerste Kamer heeft nog veel vragen over orgaandonatie

In de Eerste Kamer is het debat begonnen over donorregistratie. De senaat praat de hele dag over de initiatiefwet van D66-Kamerlid Dijkstra. De Tweede Kamer nam de wet aan in 2016, met de kleinst mogelijke meerderheid.

Het voorstel van Dijkstra komt erop neer dat mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. D66 wil op die manier het tekort aan orgaandonoren verkleinen.

Fracties verdeeld

Het is de algemene verwachting dat het ook in de Eerste Kamer heel spannend zal worden, omdat veel fracties intern verdeeld zijn. De stemming is pas volgende week.

De PVV, goed voor 9 zetels in de senaat, is tegen de nieuwe wet. Woordvoerder Van Kesteren zei in het debat dat het voorstel vrijheid van burgers afneemt. "Zelfs het maken van geen keuze is een vrije keuze; het lichaam van een Nederlander is geen staatseigendom, maar helemaal van hemzelf." Volgens de PVV is het plan van Dijkstra ook in strijd met de bepaling in de grondwet over de onaantastbaarheid van het lichaam.

De SGP uitte soortgelijke kritiek. Volgens senator Van Dijk is er sprake van een onevenredige inbreuk op de integriteit van het lichaam. "Dit systeem is een brug te ver", zei hij.

Nabestaanden

De PvdA is er nog niet uit. Woordvoerster Nooren zei dat haar fractie worstelt met het plan en nog geen eindoordeel heeft. Ze benadrukte het uitgangspunt van haar fractie dat mensen geen donor moeten kunnen worden als ze dat niet willen. De PvdA wil ook opheldering over de rol van de nabestaanden. Als die aannemelijk kunnen maken dat de registratie niet overeenkomt met de wens van de overledene, gaat de donatie niet door. Maar wat is 'aannemelijk maken?', wil de PvdA weten.

Ook 50Plus heeft nog veel vragen. Senator Baay vroeg zich onder meer af of iedereen wel in staat is om een afgewogen keuze te maken. Ze betwijfelt of de door Dijkstra toegezegde voorlichtingscampagnes daaraan tegemoetkomen.

Het debat is om 10.15 uur begonnen en zal naar verwachting tot vanavond laat doorgaan. Het is live volgen op NPO Politiek.