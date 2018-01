Werken in het enige homobordeel van Nederland: 'ik vind het geweldig'

In Nederland hebben we zo'n 800 bordelen, maar alleen in het homobordeel Boysclub21 werken puur mannelijke sekswerkers. Ricardo (25) is een van hen. Hij is student Toerisme in Rotterdam en werkt twee of drie dagen per week in het bordeel in Amsterdam. Dat levert hem zo'n 2000 euro per maand op.

Ricardo - een naam die hij in de scene kreeg - kwam in 2010 vanuit Bonaire naar Nederland. Al sinds zijn veertiende is hij actief in de prostitutie. "Vanwege mijn werk ben ik niet zo close met mijn familie", zegt hij. "Maar de jongens in de club begrijpen me en voelen als familie. Op school loop ik altijd in pak, maar hier hoef ik niet iemand anders te zijn. Ik vind het geweldig."