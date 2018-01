'Seksueel misbruikte jongens durven zich nauwelijks te melden'

Het meldpunt Watch Nederland, dat seksuele uitbuiting van minderjarigen onderzoekt, wil zich dit jaar meer richten op uitbuiting van jongens. Volgens de organisatie zijn er veel meer jongens slachtoffer van uitbuiting dan nu bekend is. Het meldpunt spreekt van "een verontrustende" situatie.

Het meldpunt is sinds vorig jaar open. Het was aanvankelijk bedoeld om loverboys te ontmaskeren. Er kwamen 131 meldingen binnen, waarvan er 61 zijn onderzocht. Daarvan gingen er vijf over mannelijke minderjarige slachtoffers.

De organisatie zegt dat politie, jeugdzorg en andere instellingen beperkt zicht hebben op jongensprostitutie en andere seksuele uitbuiting van jongens en wil daarom dat er meer aandacht voor komt.

Taboes

"De betrokken minderjarigen ervaren meerdere taboes, waardoor ze nauwelijks naar voren durven te komen", zegt Watch Nederland. "Hun omgeving lijkt in veel gevallen ook niet in de gaten te hebben dat de jongens seksueel uitgebuit worden. Daarom moet er onderzoek komen naar deze groep."

Volgens de organisatie gaat het meestal om homoseksuele puberjongens die worden gechanteerd. "Vaak zijn ze nog niet uit de kast en worden ze seksueel uitgebuit. Tijdens de uitbuiting worden ze veelvuldig verkracht, psychisch gebroken en murw gemaakt."

Onderbuikgevoel

Watch Nederland vraagt "iedereen die het onderbuikgevoel heeft" dat een minderjarige slachtoffer is van seksuele uitbuiting dit te melden. De organisatie roept naast ouders, vrienden en bekenden ook hoteleigenaren, taxichauffeurs en leraren op om alert te zijn. "Vorig jaar spraken we alleen over loverboypraktijken. Nu vragen we ook nadrukkelijk om verdachte situaties inzake jongens te melden."

Watch Nederland probeert ook met lokadvertenties om mensenhandelaren in Nederland in kaart te brengen. Daarnaast is de organisatie bezig met de ontwikkeling van hulp voor minderjarigen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting.