vandaag, 06:00 Toch nog geen nieuw wolvenbeleid, provincies blokkeren eigen plan Fleur Damen redacteur-verslaggever Nieuwsuur

Het wolvenplan van de twaalf provincies is voorlopig van de baan. Vijf gedeputeerden laten aan Nieuwsuur weten vanmiddag er niet mee in te zullen stemmen.

Het plan bevat nieuwe richtlijnen voor de aanpak van probleemwolven en strengere eisen voor schadevergoedingen na een wolvenaanval. De gedeputeerden van Drenthe, Gelderland, Groningen, Friesland en Overijssel vinden de richtlijnen te vaag en de eisen te streng. Andere gedeputeerden willen tegenover Nieuwsuur niet vooruitlopen op hun besluit.

Het conceptplan is geschreven door medewerkers van alle twaalf provincies. Samen zitten die in een wolvenwerkgroep van het interprovinciaal overleg (IPO). Vanmiddag vindt de IPO-vergadering plaats waarin de gedeputeerden hun reactie op het plan kunnen geven. Verwacht werd dat zij daarmee in zouden stemmen, maar dat blijkt dus niet het geval.

"Het wolvenplan zoals dat er nu ligt, kan ik op de Veluwe niet uitleggen", zegt gedeputeerde Harold Zoet (BoerBurgerBeweging, Gelderland). "We hebben heldere kaders nodig om actie te kunnen nemen." Zijn BBB-collega's in Groningen, Overijssel en Drenthe sluiten zich daarbij aan.

BBB'ers willen sneller afschieten

Provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het wolvenbeleid. Omdat wolven grote afstanden afleggen en zich in steeds meer provincies vestigen, was de roep groot om een nieuw, gezamenlijk plan met duidelijke kaders.

Maar de meningen verschillen sterk. Een deel van de provincies legt de nadruk op het behouden van de wolf. Daar waar BBB-gedeputeerden in het provinciebestuur zitten, is er juist de wens om sneller tot afschot te mogen overgaan.

Zo noemt gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB, Drenthe) het plan bij RTV Drenthe "oude wijn in nieuwe zakken". Hij vindt dat concrete maatregelen ontbreken. Ook ChristenUnie-gedeputeerde Matthijs de Vries (Friesland) is tegen de huidige versie van het plan.

Wolvenaanvallen Het aantal aanvallen van de wolf op vee neemt sterk toe. In de eerste negen maanden van dit jaar waren dat er al bijna 500, tegenover zo'n 400 heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van Bij12. De aanvallen leidden de afgelopen jaren tot ruim 800.000 euro aan schade. Ook worden af en toe wandelaars geconfronteerd met een wolf. Woensdag werd in Europa een stap gezet richting versoepeling van de regels voor het afschieten van wolven. De status van de wolf wordt verlaagd van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'. Daarmee mag het dier in bepaalde gevallen worden afgeschoten, zolang de gehele populatie daarmee niet in gevaar komt.

In het conceptwolvenplan worden preventieve wolfwerende maatregelen vereist van dierhouders om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming na een aanval. Dat is tegen het zere been van de BBB-gedeputeerden en hun boerenachterban.

Daarnaast staat er in het plan, net als in het vorige wolvenplan, dat het dier alleen mag worden gedood als het als 'probleemwolf' is aangemerkt. Hoewel provincies zelf meeschreven, vinden de gedeputeerden dat het plan onvoldoende duidelijk maakt wanneer sprake is van zo'n probleemwolf.

Het wolvenplan was juist bedoeld om "meer duidelijkheid te krijgen over het handelingsperspectief". Er is twee jaar aan gewerkt door het IPO. De gedeputeerden hopen nu dat de staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Jean Rummenie, meer helderheid schept.

De BBB-staatssecretaris kondigde vorige maand aan op korte termijn te willen komen tot een definitie van probleemwolf. Die definitie willen zijn partijgenoten vervolgens in het provinciale plan overnemen.

Een woordvoerder laat weten dat Rummenie voor het Kerstreces de Tweede Kamer wil informeren. Het is nog onduidelijk wanneer de provincies vervolgens weer aan tafel gaan voor het wolvenplan.