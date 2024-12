AFP

NOS Nieuws • vandaag, 12:16 • Aangepast vandaag, 12:45 Verruiming mogelijkheden om wolf af te schieten in Europa

De Europese regels om de wolf te mogen afschieten worden versoepeld. Een voorstel van de Europese Commissie om de status van het dier te verlagen van "strikt beschermd" naar "beschermd" is aangenomen door de vijftig landen die zijn aangesloten bij de Conventie van Bern.

Dat is een internationaal verdrag voor het behoud van in het wild levende dieren- en plantensoorten, dat sinds begin jaren 80 van kracht is. Onder de landen die het hebben geratificeerd horen alle 27 lidstaten van de EU, maar ook Turkije, Marokko, Tunesië, Senegal en Burkina Faso.

"Strikt beschermd" wil zeggen dat een dier niet opzettelijk gedood, gevangengehouden of verstoord mag worden en dat gebieden waar het zich voortplant moeten met rust worden gelaten.

Met het nieuwe besluit wordt de wolf 'gereguleerd', wat erop neerkomt dat het dier in Europa niet mag verdwijnen, maar dat er wel ruimere regels komen voor het afschieten van wolven.

Nu dat besluit is genomen kan de Europese Commissie de zogenoemde 'Habitatrichtlijn' aanpassen. Dat is een langdurige procedure, waardoor het nog wel anderhalf jaar kan duren voor die nieuwe regels echt zijn ingevoerd.

Bezwaar mogelijk

De versoepeling komt er omdat het aantal wolven in Europa de afgelopen tien jaar bijna is verdubbeld, van ruim 11.000 in 2012 tot ruim 20.000 in 2023. Naar schatting ten minste 65.000 stuks vee, vooral schapen en geiten, worden jaarlijks door wolven gedood.

De jacht op problematische wolven kan nu onder bepaalde voorwaarden dus makkelijker worden. Er is nog bezwaar mogelijk. Als ten minste zeventien landen tegen het besluit in het geweer komen blijft de status van de wolf "strikt beschermd".

Meer actie nodig

Staatssecretaris Rummenie van Natuur is blij met de mogelijkheid die nu ontstaat om de wolf te bejagen. "Ik vind namelijk dat er dringend meer actie nodig is om aanvallen te voorkomen en bij incidenten snel in te kunnen grijpen."

Als het plan doorgaat zal hij de Nederlandse wet aanpassen. Ook komt hij binnenkort met een "landelijke uitvoeringsagenda wolf", die het mogelijk moet maken om harder op te treden tegen wolven die mensen, huisdieren of vee aanvallen.

Gevaarlijk precedent

Er zijn ook kritische geluiden. De groene partijen in het Europees Parlement zijn niet blij met het besluit en zien "een gevaarlijk precedent", zoals Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren zegt.

Bas Eickhout van GroenLinks-PvdA voorziet dat niet alleen "de jacht op de wolf, maar op de gehele Europese natuur" wordt geopend. Hij vreest dat de conservatieve partijen de bredere natuurwetgeving gaan proberen af te zwakken.

Ook het Wereldnatuurfonds en de Dierenbescherming vinden het niet verstandig om de status van de wolf aan te passen. Volgens het Wereldnatuurfonds "kiest Europa voor een politieke agenda gebaseerd op misleidende verhalen".

De Dierenbescherming denkt dat kleinvee beter moet worden beschermd met wolfwerende maatregelen, anders zullen de problemen niet verdwijnen. Ook moet de voorlichting beter "om tegemoet te komen aan de angst die nu bij sommigen leeft".