ANP Een wolvenonderzoeker bekijkt beelden die hij met een wildcamera heeft gemaakt van een roedel wolven.

NOS Nieuws • vandaag, 10:39 Dit jaar al meer wolvenaanvallen geregistreerd dan in heel 2023

Er zijn dit jaar al meer wolvenaanvallen geregistreerd dan in heel 2023. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP van gegevens van BIJ12. Deze organisatie houdt voor de provincies het totaal aantal wolven bij en regelt schadevergoedingen als vee door wolven is aangevallen.

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 491 wolvenaanvallen geregistreerd, tegenover 399 aanvallen in 2023. Het is mogelijk dat het werkelijke aantal wolvenaanvallen hoger ligt, want mensen zijn niet verplicht om melding te doen bij BIJ12.

Daarnaast zijn alleen aanvallen meegeteld waarvan het zeker is dat de schade door een wolf is aangericht. Bij ruim 160 aanvallen in de afgelopen maanden blijft dat onduidelijk.

Uit de gegevens van BIJ12 blijkt dat de wolf vooral in Gelderland vaak toeslaat. In die provincie staat de teller op 237 wolvenaanvallen. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als in 2023. In Noord-Brabant neemt het aantal geregistreerde wolvenaanvallen juist sterk af. In 2020 ging het om zeker 50, vorig jaar waren het er 22 en nu zijn het er 12. In 5 gevallen is nog niet bekend of een wolf achter de schade zit.

Een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant zegt tegen het ANP dat een wolf die zich in het zuidoosten van de provincie had gevestigd, al een tijd weg is. "En van zwervende wolven waren er dit jaar ook minder in Brabant. Maar dat zijn natuurlijk dagkoersen die zomaar kunnen veranderen."

Schadevergoeding

Boeren van wie de schapen of andere dieren zijn aangevallen, kunnen een schadevergoeding krijgen. Dit jaar is er door provincies al bijna 400.000 euro uitgekeerd, bijna evenveel als in heel 2023. Voor sommige veehouders is het nog de vraag of ze recht hebben op een tegemoetkoming.

In bijna alle gevallen hadden deze boeren volgens de gegevens van BIJ12 niet genoeg voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters en het 's nachts ophokken van vee.