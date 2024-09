Provincie Utrecht mag wolf voorlopig nog niet vangen en zenderen

In samenwerking met

De wolf die in het bosgebied rond Austerlitz rondloopt, mag voorlopig niet gevangen, gezenderd en beschoten worden met een paintballgeweer. Dat heeft de rechter vandaag bepaald.

Vorige maand gaf de provincie er een vergunning voor af. De gedachte is dat de wolf beter in de gaten kan worden gehouden als het dier een zender draagt. Ook wil de provincie voorkomen dat hij contact blijft zoeken met mensen en honden.

De provincie ondernam deze actie naar aanleiding van een aantal incidenten tussen de wolf en mensen en honden. Het dier, dat bekend is onder nummer GW3237m, zocht de afgelopen maanden geregeld contact.

In het geval van deze rechtszaak gaat het om de eenzame wolf die rond de familie hangt. Hij lijkt specifiek belangstelling te hebben voor honden en vertoonde al meermaals ongewenst gedrag. De vergunning die de provincie Utrecht had verstrekt gold dan ook specifiek voor deze wolf.

Op de Utrechtse Heuvelrug leven momenteel meerdere wolven. Op landgoed Den Treek bij Leusden ging dat om een beschermend wolvenpaar met welpen. Dat landgoed is enige tijd gesloten geweest om veiligheid voor bezoekers te kunnen waarborgen.

Experts verwachten dat de wolf door het vangen en zenderen schrikt, waardoor het dier in de toekomst bij mensen uit de buurt blijft. Zoekt de wolf toch weer contact, dan mag hij met paintballs beschoten worden, zo had de provincie bepaald.

Volgens de rechtbank heeft de provincie onvoldoende onderbouwd dat het nodig is om in te grijpen met de voorgestelde middelen. "Daarom kan ook niet goed worden beoordeeld of er nog andere bevredigende oplossingen zijn", aldus de rechtbank.